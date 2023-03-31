Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 1010
Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО
Сьогодні 22:18 58
Сокіл дотиснув Кременчук та став чемпіоном України
Сьогодні 22:14 78
Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії
Сьогодні 18:52 153
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Сьогодні 17:21 611
У боях за Україну загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу
Сьогодні 16:25 667
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:17 3703
Красюк: Усик зрозумів, що потрібно зупинити переговори
Сьогодні 15:45 424
Бах - про повернення росіян: Потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням
Сьогодні 15:09 408 1
Беленюк - про рекомендації МОК: Це наша велика дипломатична поразка
Сьогодні 14:41 302
Прямі трансляції

Визначився гравець місяця у Шахтарі

Нагороду отримав Георгій Судаков
Сьогодні 21:54 172 0
Визначився гравець місяця у Шахтарі
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - shakhtar.com.

Найкращим гравцем березня у Шахтарі було визнано півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У голосуванні вболівальників він набрав 40,9% голосів. Друге місце посів досвідчений захисник Ярослав Ракицький, слідом за ним розташувалися Кевін Келсі та Олександр Зубков.

У березні Георгій Судаков виходив у стартовому складі "гірників" у всіх 5 матчах команди, 4 з яких провів без заміни.

Нагадаємо, найкращим гравцем лютого вболівальники визнали голкіпера Анатолія Трубіна. 

Раніше повідомлялося, що Шахтар двічі поспіль зіграє зі Львовом в УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів 1010
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 3703
Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? 3072
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян 994
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1646
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1399
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18918
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29134
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4235
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28229
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53836
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112835