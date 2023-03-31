Нагороду отримав Георгій Судаков

Найкращим гравцем березня у Шахтарі було визнано півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У голосуванні вболівальників він набрав 40,9% голосів. Друге місце посів досвідчений захисник Ярослав Ракицький, слідом за ним розташувалися Кевін Келсі та Олександр Зубков.

У березні Георгій Судаков виходив у стартовому складі "гірників" у всіх 5 матчах команди, 4 з яких провів без заміни.

Нагадаємо, найкращим гравцем лютого вболівальники визнали голкіпера Анатолія Трубіна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар двічі поспіль зіграє зі Львовом в УПЛ.