Тренер Жирони: Циганков – гравець, який створює різницю

Джерело - sportarena.com.
Новачок Жирони Віктор Циганков може створити різницю у матчах.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.
“Коли він приїхав, ми вже говорили, що він гравець, який створює різницю. У третій зоні він робить різницю за голами та гольовими передачами, але в нього також вражаюча працездатність. У нього приголомшлива ліва нога. Це гравець, якого ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок вперед як клуб”, - відзначив Мічел.
Українець підписав із Жироною контракт до літа 2027 року. Цього сезону Циганков зіграв у складі Жирони в 7 матчах, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, Циганков вдруге потрапив до команди тижня в FIFA 23.