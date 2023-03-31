Тренер Жирони: Циганков – гравець, який створює різницю

Новачок Жирони Віктор Циганков може створити різницю у матчах.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.

“Коли він приїхав, ми вже говорили, що він гравець, який створює різницю. У третій зоні він робить різницю за голами та гольовими передачами, але в нього також вражаюча працездатність. У нього приголомшлива ліва нога. Це гравець, якого ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок вперед як клуб”, - відзначив Мічел.