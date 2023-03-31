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Тренер Жирони: Циганков – гравець, який створює різницю

Мічел прокоментував гру Віктора Циганкова.
Сьогодні 19:59 194 0
Тренер Жирони: Циганков – гравець, який створює різницю
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - sportarena.com.

Новачок Жирони Віктор Циганков може створити різницю у матчах.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.

“Коли він приїхав, ми вже говорили, що він гравець, який створює різницю. У третій зоні він робить різницю за голами та гольовими передачами, але в нього також вражаюча працездатність. У нього приголомшлива ліва нога. Це гравець, якого ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок вперед як клуб”, - відзначив Мічел.

Українець підписав із Жироною контракт до літа 2027 року. Цього сезону Циганков зіграв у складі Жирони в 7 матчах, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Циганков вдруге потрапив до команди тижня в FIFA 23.

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