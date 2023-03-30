Руні: Роналду завжди буде легендою Манчестер Юнайтед

Уболівальники Манчестер Юнайтед ніколи не забудуть, що Кріштіану Роналду зробив для клубу.

Про це розповів екснападник МЮ Вейн Руні.

"Роналду отримав те, чого прагнув. Манчестер Юнайтед потрібно було якнайшвидше відійти від цього та переорієнтуватися на групу гравців, які вже були в клубі та хотіли продовжити там свої виступи. Тен Гаг провів хорошу роботу зі зміни фокуса – він поставив футболістів у становище, при якому вони комфортно йдуть у топ-4, а також здобули трофей Кубка ліги.

Статус легенди клубу через це не змінився. Те, що він зробив для МЮ – неймовірно. Він здобув титули АПЛ, Лігу чемпіонів, забив багато голів. Вболівальники та гравці, особливо його експартнери по команді, ніколи не забудуть цього.

В моїх очах Роналду завжди буде легендою МЮ. Шкода, що цього разу все закінчилося таким чином. Проте не вважаю, що це применшує його спадщину тут", – відповів Руні.