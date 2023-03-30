Вільярреал хоче підписати героя ЧС-2022

Вільярреал готує трансфер голкіпера

Вільярреал влітку планує підписати голкіпера Динамо Загреб Доминика Ливаковича.

Про це повідомляє As.

Жовта субмарина шукає заміну для свого нинішнього 40-річного воротаря Пепе Рейни й розглядає хорвата як основний варіант.

Контракт Ливаковича з Динамо спливає влітку наступного року. Трансфермаркт оцінює гравця у 14 мільйонів євро.

На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.

Раніше повідомлялося, що Ливакович може замінити Луніна в Реалі на наступний сезон.