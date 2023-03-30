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Вільярреал хоче підписати героя ЧС-2022

Вільярреал готує трансфер голкіпера
Сьогодні 20:55 303 0
Вільярреал хоче підписати героя ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Вільярреал, #Динамо Загреб, #Доминик Ливакович

Джерело - as.com.

Вільярреал влітку планує підписати голкіпера Динамо Загреб Доминика Ливаковича.

Про це повідомляє As.

Жовта субмарина шукає заміну для свого нинішнього 40-річного воротаря Пепе Рейни й розглядає хорвата як основний варіант.

Контракт Ливаковича з Динамо  спливає влітку наступного року. Трансфермаркт оцінює гравця у 14 мільйонів євро.

На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.

Раніше повідомлялося, що Ливакович може замінити Луніна в Реалі на наступний сезон.

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