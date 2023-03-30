Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Вчора 08:18 2142 2
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Сьогодні 17:18 5682
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 17:11 13666 5
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі
Сьогодні 15:24 521
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Сьогодні 12:41 440
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60!
Сьогодні 11:40 3160
На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року
Сьогодні 09:40 394
Лунін хоче покинути Реал
Вчора 23:40 710
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Вчора 15:55 402
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Вчора 13:02 258
Прямі трансляції

Шахтар поскаржився до Єврокомісії на ФІФА

Клуб продовжує судову справу стосовно призупинення договорів із легіонерами та іноземними тренерами
Сьогодні 19:55 156 0
Шахтар поскаржився до Єврокомісії на ФІФА
#ФІФА, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар подав скаргу в Єврокомісії щодо судових суперечок з ФІФА.

Відповідну заяву від імені клубу оголосив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Український футбольний клуб "Шахтар" сьогодні (29 березня 2023 року) подав скаргу за статтею 7 Регламенту (ЄС) № 1/2003 до Комісії Європейського Союзу проти ФІФА щодо чинного призупинення трудових договорів із легіонерами та іноземними тренерами.

Ця скарга пов’язана з наміром клубу оскаржити рішення Ради ФІФА про продовження дії тимчасових поправок до Правил ФІФА щодо статусу та трансферу гравців за допомогою Циркулярів 1800 і 1804. Було вжито заходів для подання цієї скарги до Європейської комісії, враховуючи важливість і залежність ФК "Шахтар" від здійснення операцій на трансферному ринку з гравцями в межах Європейського Союзу, а також очевидний вплив рішення ФІФА на ринкову діяльність клубу в ЄС. Таким чином, цілком законно та справедливо подати цю скаргу до Комісії ЄС, оскільки дії ФІФА порушують законодавство ЄС про конкуренцію.

Спір ФК "Шахтар" із ФІФА зосереджено на діях глобального футбольного керівного органу у 2022 році, що призвели до автоматичного призупинення договорів із легіонерами та іноземними тренерами клубу після незаконного та агресивного вторгнення збройних сил Росії в Україну. Тоді багато легіонерів пішли з клубу в статусі вільних агентів. Надмірні заходи, застосовані ФІФА, призвели до великої втрати прибутку від трансферів гравців і виснаження основних доходів клубу на суму приблизно 40 мільйонів євро (€).

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив претензії ФК "Шахтар", тому клуб оскаржує всі рішення щодо цього. Ми продовжимо заперечувати початкове рішення, ухвалене Бюро Ради ФІФА 20 червня 2022 року, щодо автоматичного призупинення міжнародних договорів. ФІФА встановила, що це рішення діє до червня 2023 року, і клуб вважає його незаконним. Також є високий ризик його подальшого продовження до червня 2024 року. Усі сторони досі очікують підстав первісного рішення Спортивного арбітражного суду, яке було винесено на користь ФІФА в січні 2023 року.

Як клуб ми зіткнулися з упередженістю та несправедливістю, властивими міжнародній футбольній правовій системі – процесу, якому бракує чесності та прозорості, і він вочевидь не відповідає меті. ФІФА створила систему, за допомогою якої вона може впливати на результати рішень Спортивного арбітражного суду, тому ми закликаємо міжнародний футбол об’єднатися та реформувати юридичні процедури й стандарти управління нашого спорту.

Спортивний арбітражний суд повинен бути захищений від впливу всіх зовнішніх сторін, включаючи ФІФА, і мати змогу виносити рішення у справах незалежно, з повною неупередженістю та справедливістю.

Ми очікуємо, що Європейська комісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, який відчуває наш клуб через дії ФІФА, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна. Навіть у ці найтрагічніші та найвідчайдушніші часи футбол пропонує полегшення, і ми, як український клуб, сподіваємося, що нам дозволять нормально функціонувати, аби дарувати радість нашим уболівальникам, гравцям і нашим родинам", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозані відмовив Шахтарю у позові до ФІФА про відшкодування 50 мільйонів євро, проте Шахтар продовжить далі захищати свої права.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні 822
Захисник Серкль Брюгге готовий виступати за збірну України Захисник Серкль Брюгге готовий виступати за збірну України 1268
Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні 892
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! 3160
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії 5682
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 13666 5
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41577
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6206
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 38435 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147036 7
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7283
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 13666 5