Франція відмовила Україні в екстрадиції президента Ворскли

Суд у Франції відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Жеваго

Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена та почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Reuters.

Жеваго вважає, що рішення французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих звинувачень.

У грудні 2022 року Жеваго затримали у Куршевелі на запит України, яка також просить екстрадувати його. Слухання щодо цього переносили декілька разів — ще з січня 2023 року. Водночас бізнесмена звільнили з-під варти під заставу в 1 млн євро та взяли під судовий нагляд.

Нагадаємо, Жеваго залишив раду директорів Ворскли Ferrexpo.