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Ювентусу загрожує нове зняття очок

З Ювентуса знову можуть зняти очки
Сьогодні 17:30 238 0
Ювентусу загрожує нове зняття очок
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Фінансові махінації туринського Ювентуса залишаються під прицілом слідства.

Про це повідомляє calcioefinanza.it

Раніше з "б'янконери" вже зняли 15 очок у турнірній таблиці цьогорічного чемпіонату Італії через справу про фіктивний приріст капіталу. Очікується, що 19 квітня відбудеться засідання щодо апеляції "старої синьйори" на це рішення.

Натомість пізніше відбудеться розгляд нового процесу, який пов'язаний з "маневрами із зарплатами гравців і виплатами агентам". Також буде розглянуто підозрілі партнерські угоди Ювентуса. Засідання суду з цього питання відбудеться наприкінці 2023 року або на початку 2024-го.

Якщо буде визнано провину Ювентуса за новими звинуваченнями, то клубу загрожуватиме черговий штраф у вигляді позбавлення від 15 до 25 очок.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія близький до продовження контракту з Ювентусом.

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