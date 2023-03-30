Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Вчора 08:18 2035 2
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Сьогодні 12:41 313
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60!
Сьогодні 11:40 2993
На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року
Сьогодні 09:40 340
Лунін хоче покинути Реал
Вчора 23:40 627
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Вчора 15:55 371
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Вчора 13:02 248
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
Вчора 11:39 853
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна
Вчора 11:14 1274 1
Калініна та Бегу поступилися у 1/4 парного турніру WTA у Маямі
Вчора 08:29 409
Прямі трансляції

Смоллінг близький до продовження контракту з Ромою

За ситуацією спостерігають Ювентус та Інтер
Сьогодні 11:57 195 0
Смоллінг близький до продовження контракту з Ромою
#Рома, #Смоллінг

Джерело - Calciomercato.com.

Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг та Рома близькі до підписання нової угоди.

Про це повідомляє Сalciomercato.

На початку березня відбулася зустріч між гравцем і представником клубу, після якої сторони залишились задоволені. Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч, у ході якої Смоллінг та Рома спробують дійти компромісу.

За ситуацією спостерігають Ювентус та Інтер, які б хотіли підписати Кріса на правах вільного агента в разі, якщо він не продовжить контракт з Ромою.

Нагадаємо, Рома розраховує продовжити оренду півзахисника ПСЖ Джорджиньйо Вейналдума ще на сезон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні 805
Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу 871
Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні 777
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! 2993
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО 2740
Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко 948
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24806
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17363
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7281
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73403 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33943 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108046