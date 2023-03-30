Смоллінг близький до продовження контракту з Ромою

За ситуацією спостерігають Ювентус та Інтер

Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг та Рома близькі до підписання нової угоди.

Про це повідомляє Сalciomercato.

На початку березня відбулася зустріч між гравцем і представником клубу, після якої сторони залишились задоволені. Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч, у ході якої Смоллінг та Рома спробують дійти компромісу.

За ситуацією спостерігають Ювентус та Інтер, які б хотіли підписати Кріса на правах вільного агента в разі, якщо він не продовжить контракт з Ромою.

Нагадаємо, Рома розраховує продовжити оренду півзахисника ПСЖ Джорджиньйо Вейналдума ще на сезон.