Чуамені: У Реалі велика конкуренція, потрібно бути на високому рівні

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені не переймається через те, що останнім часом втратив місце у стартовому складі команди.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Tchouameni on recent struggles: “I am confident, I know what I can do. There can be difficult moments in an athlete's career, and it's the first time it happened to me — but I'm still learning”. ⚪️✨



"There's a lot of competition at Real and you need to be good to play".