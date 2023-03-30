Б'єлса близький до того, щоб очолити збірну Уругваю

Джерело - Чемпіон.
Аргентинський наставник Марсело Б'єлса може стати головним тренером збірної Уругваю.
Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло.
Сторони близькі до угоди. Переговори знаходяться на завершальній стадії.
Якщо вони завершаться успішно, тренер підпише контракт до завершення кваліфікації ЧС-2026 з можливістю продовження у разі виходу в фінальний турнір.
🚨Marcelo Bielsa, a un paso de ser el nuevo DT de la Selección uruguaya.— César Luis Merlo (@CLMerlo) March 29, 2023
*️⃣La negociación se encuentra en etapa definitoria y, de terminarse todo como parece, ✍️ hasta que terminen las Eliminatorias, con chances de prolongar si clasifica al Mundial.
*️⃣Primero dicho por @Jbruno84 pic.twitter.com/ga8Jxz2778