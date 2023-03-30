Б'єлса близький до того, щоб очолити збірну Уругваю

Переговори знаходяться на завершальній стадії

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський наставник Марсело Б'єлса може стати головним тренером збірної Уругваю.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло.

Сторони близькі до угоди. Переговори знаходяться на завершальній стадії.

Якщо вони завершаться успішно, тренер підпише контракт до завершення кваліфікації ЧС-2026 з можливістю продовження у разі виходу в фінальний турнір.