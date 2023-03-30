Торіно спробує влітку підписати нападника Вердера Фюллькруга

Туринці шукають нового нападника після відходу Белотті

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Торіно проявляє інтерес до нападника Вердера та збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.

Після того як команду покинув Андреа Белотті, туринці знаходяться у пошуку форварда, який міг би стати заміною італійцю.

Фюллькруг є для Торіно пріоритетним варіантом і клуб готовий розпочати перемовини по трансферу німця у літнє трансферне вікно. Італійці хочуть зрозуміти на чому може бути досягнута угода.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик знову увійшов до списку інтересів Торіно.