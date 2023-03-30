Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Вчора 08:18 1975 2
Лунін хоче покинути Реал
Вчора 23:40 516
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Вчора 15:55 350
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Вчора 13:02 241
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
Вчора 11:39 816
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна
Вчора 11:14 1229 1
Калініна та Бегу поступилися у 1/4 парного турніру WTA у Маямі
Вчора 08:29 397
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
28.03.2023 23:43 1519
Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic
28.03.2023 22:09 619
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
28.03.2023 21:39 788
Прямі трансляції

Торіно спробує влітку підписати нападника Вердера Фюллькруга

Туринці шукають нового нападника після відходу Белотті
Сьогодні 09:16 164 0
Торіно спробує влітку підписати нападника Вердера Фюллькруга
#Вердер, #Торіно, #Ніклас Фюллькруг

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Торіно проявляє інтерес до нападника Вердера та збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.

Після того як команду покинув Андреа Белотті, туринці знаходяться у пошуку форварда, який міг би стати заміною італійцю.

Фюллькруг є для Торіно пріоритетним варіантом і клуб готовий розпочати перемовини по трансферу німця у літнє трансферне вікно. Італійці хочуть зрозуміти на чому може бути досягнута угода.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик знову увійшов до списку інтересів Торіно.

Коментарі ()
Популярне зараз
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна Померла легендарна Альбіна Дерюгіна 1229 1
Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу 818
Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко 905
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО 816
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО 2210
Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна 891
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239623
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41576
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8242 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3489
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13898 6
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43170