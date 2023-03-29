Бущан повернувся у загальну групу Динамо

Динамо продовжує підготовку до матчу 19 туру УПЛ проти ПФК Львів.

Воротар Динамо Георгій Бущан розпочав роботу у залі в загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На початку вересня минулого року у матчі першого туру Ліги Європи з Фенербахче Бущан пошкодив коліно. Воротаря успішно прооперували у Барселоні.

Взимку кіперу успішно провели операцію видалення міжхребцевої грижі. У другій частині сезону Бущан ще не з’являвся на полі, також Георгій пропустив березневий збір національної команди.

Цього сезону голкіпер зіграв за біло-синіх дев’ять матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, КДК розгляне термін дискваліфікації Буяльського.