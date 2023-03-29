Бущан повернувся у загальну групу Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Воротар Динамо Георгій Бущан розпочав роботу у залі в загальній групі.
Про це повідомляє пресслужба киян.
На початку вересня минулого року у матчі першого туру Ліги Європи з Фенербахче Бущан пошкодив коліно. Воротаря успішно прооперували у Барселоні.
Взимку кіперу успішно провели операцію видалення міжхребцевої грижі. У другій частині сезону Бущан ще не з’являвся на полі, також Георгій пропустив березневий збір національної команди.
Цього сезону голкіпер зіграв за біло-синіх дев’ять матчів у всіх турнірах.
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