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Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні

Віктор Циганков прокоментував адаптацію у Жироні
Сьогодні 20:30 219 0
Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні
#Жирона, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - gironafc.cat.

Вінгер Жирони Віктор Циганков намагається вивчити іспанську мову.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені дуже подобається Жирона – і місто, і клуб. Тут усі намагаються щодня допомагати мені, за що я дуже вдячний. Набагато легше, коли люди підтримують тебе і намагаються допомогти.

Головна проблема - моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею. Але щодня я намагаюся вчити. Сподіваюся, за кілька місяців буде легше", - відзначив Циганков.

Нагадаємо, Циганков вдруге потрапив до команди тижня в FIFA 23.

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