Циганков назвав головну проблему адаптації у Жироні

Вінгер Жирони Віктор Циганков намагається вивчити іспанську мову.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені дуже подобається Жирона – і місто, і клуб. Тут усі намагаються щодня допомагати мені, за що я дуже вдячний. Набагато легше, коли люди підтримують тебе і намагаються допомогти.

Головна проблема - моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею. Але щодня я намагаюся вчити. Сподіваюся, за кілька місяців буде легше", - відзначив Циганков.