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ПСЖ зацікавлений у кандидатурі Манчіні

Тренер готовий погодитися на пропозицію
Сьогодні 23:26 53 0
ПСЖ зацікавлений у кандидатурі Манчіні
#Роберто Манчіні, #ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

ПСЖ виявляє інтерес до кандидатури головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це повідомляє La Reppublica.

Італієць може стати заміною для Крістофа Галтьє, чиє майбутнє в команді залишається під питанням.

Сам Манчіні готовий погодитися на цю пропозицію - він розчарований ставленням деяких гравців збірної на старті відбору Євро-2024. Коуч вважає, що футболісти поставили інтереси своїх клубів вище, ніж національної команди.

Італію натомість у такому випадку може очолити Антоніо Конте, який минулого тижня залишив Тоттенгем.

Нагадаємо ПСЖ готується до нового раунду переговорів про продовження контрактів зі своїми зірками.

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