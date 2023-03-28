ПСЖ зацікавлений у кандидатурі Манчіні

Тренер готовий погодитися на пропозицію

ПСЖ виявляє інтерес до кандидатури головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це повідомляє La Reppublica.

Італієць може стати заміною для Крістофа Галтьє, чиє майбутнє в команді залишається під питанням.

Сам Манчіні готовий погодитися на цю пропозицію - він розчарований ставленням деяких гравців збірної на старті відбору Євро-2024. Коуч вважає, що футболісти поставили інтереси своїх клубів вище, ніж національної команди.

Італію натомість у такому випадку може очолити Антоніо Конте, який минулого тижня залишив Тоттенгем.

Нагадаємо ПСЖ готується до нового раунду переговорів про продовження контрактів зі своїми зірками.