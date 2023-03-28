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Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19

Українці програли всі три матчі кваліфікації
Сьогодні 21:39 90 0
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру кваліфікації Євро U-19 збірна України з розгромним рахунком програла Іспанії. 

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Іспанії. Українці програли всі три матчі кваліфікації. Нагадаємо, що раніше Україна програла Люксембургу.

Євро U-19
Кваліфікація
Група 3
3 тур, 28 березня

Іспанія U-19 - Україна U-19 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Перес, 2:0 - 7 Аларкон, 3:0 - 22 Родрігес, 4:0 - 59 Барбера

Іспанія (U-19): Фернандес, Фреснеда, Касас, Гонсьоровський (Гаррета, 67), Вальє, Ахомаш (к), Анхель (Перес, 46), Паласіос (Кальво, 80), Аларкон (Пуйоль, 71), Барбера, Родрігес (Гонсало, 46).

Україна (U-19): Барченко, Кітела (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза (к), Царенко (Черниш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сігеєв, Пушкарьов (Александров, 83).

Попереджені: Родрігес (10), Анхель (28) - Пушкарьов (32), Холод (45).

Турнірна таблиця групи 3:

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