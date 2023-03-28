Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру кваліфікації Євро U-19 збірна України з розгромним рахунком програла Іспанії.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Іспанії. Українці програли всі три матчі кваліфікації. Нагадаємо, що раніше Україна програла Люксембургу.
Іспанія U-19 - Україна U-19 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Перес, 2:0 - 7 Аларкон, 3:0 - 22 Родрігес, 4:0 - 59 Барбера
Іспанія (U-19): Фернандес, Фреснеда, Касас, Гонсьоровський (Гаррета, 67), Вальє, Ахомаш (к), Анхель (Перес, 46), Паласіос (Кальво, 80), Аларкон (Пуйоль, 71), Барбера, Родрігес (Гонсало, 46).
Україна (U-19): Барченко, Кітела (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза (к), Царенко (Черниш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сігеєв, Пушкарьов (Александров, 83).
Попереджені: Родрігес (10), Анхель (28) - Пушкарьов (32), Холод (45).
Турнірна таблиця групи 3: