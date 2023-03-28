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Кортес оголосив заявку жіночої збірної України на матч із Естонією

Після піврічної паузи українська збірна повертається у тренувальний режим
Сьогодні 22:55 94 0
Кортес оголосив заявку жіночої збірної України на матч із Естонією

Джерело - womensfootball.com.ua.

Головний тренер національної жіночої збірної України Луїс Кортес визначився зі списком футболісток жіночої збірної України, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки та участі у міжнародному матчі зі збірною Естонії.

Про це повідомляє пресслужба ВАЖФ.

Після піврічної паузи українська збірна повертається до тренувального режиму. Запланований поєдинок відбудеться за підтримки Естонської асоціації футболу під час квітневого навчально-тренувального збору (3–12 квітня) національної жіночої збірної України та стане першим офіційним матчем на етапі підготовки до офіційних поєдинків першої Ліги націй УЄФА 2024.

Протистояння між збірними Естонії та України стане третім в історії цих команд. Запланований матч відбудеться 11 квітня 2023 року в Таллінні на місцевому стадіоні Спортленд Арена. Матч розпочнеться о 19:00.

Збір команди, до складу якої увійде 22 футболістки, розпочнеться 3 квітня в польському містечку Сувалькі. 9 квітня делегація вирушить до Таллінну. Вперше до лав національної збірної будуть викликані дві молоді футболістки – Дар'я Келюшик та Поліна Янчук.

Жеребкування першої в історії жіночої Ліги націй відбудеться 2 травня. Склад ліг та посів перед жеребкуванням визначатиме поточний рейтинг національних жіночих збірних УЄФА. Наразі Україна перебуває в реєстрі на 22-му місці, що передбачає потрапляння до Ліги В.

У 2023 році для учасників Ліги націй передбачено шість ігрових вікон: 20–22 та 23–26 вересня, 25–27 та 28–31 жовтня, 29 листопада – 1 грудня та 2–5 грудня.

Склад національної жіночої збірної України:

Воротарі:

  • Дар'я Келюшик (Кривбас Кривий Ріг)
  • Дарина Бондарчук (Ворскла Полтава)
  • Катерина Самсон (Ворскла Полтава)

Захисники:

  • Ірина Котяш (Ворскла Полтава)
  • Катерина Корсун (Ворскла Полтава)
  • Ірина Подольська (Ворскла Полтава)
  • Любов Шматко (Фомгет, Туреччина)
  • Яна Деркач (Фомгет, Туреччина)
  • Тетяна Романенко (Сент-Етьєн, Франція)

Півзахисники:

  • Тетяна Китаєва (Колос Ковалівка)
  • Натія Панцулая (Колос Ковалівка)
  • Анна Петрик (Ворскла Полтава)
  • Вікторія Гірин (Ладомир Володимир)
  • Христина Перевізник (Бешикташ, Туреччина)
  • Дар'я Апанащенко (Фомгет, Туреччина)
  • Ніколь Козлова (Кеге, Данія)
  • Яна Малахова (Прадехон, Іспанія)
  • Таміла Хімич (ЕТО, Угорщина)

Нападники:

  • Яна Калініна (Ворскла Полтава)
  • Поліна Янчук (Кривбас Кривий Ріг)
  • Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина)
  • Надія Куніна (Аустрія, Австрія)
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