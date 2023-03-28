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Президент Вереса: Запас довіри до Вірта залишається

Функціонер прокоментував роботу Вірта
Сьогодні 19:39 102 0
Президент Вереса: Запас довіри до Вірта залишається
#Верес, #Юрій Вірт

Джерело - ФК Верес.

Президент Вереса Ігор Надєїн незважаючи на останні ігрові невдачі команди має вотум довіри до головного тренера Юрія Вірта.

Про це заявив сам функціонер.

"З теперішніх результатів я не роблю жодної трагедії. Так, це неприємно. Так, це не те, на що розраховував я, вболівальники, тренери та й самі гравці. Але поразки - це частина футболу і, на жаль, ми переживаємо їх зараз. Це, до речі, напевно вперше відколи я у Вересі ми потрапили в таку ситуацію. Можемо це назвати чорною смугою. Але це теж досвід, який ми маємо прожити і навчитися виходити з такої ситуації, а не загрузнути у ній.

Юрій Вірт - це тренер, з яким ми пережили вихід до Першої ліги, потім здобули золоті медалі Першої ліги і путівку до Української Прем'єр-ліги. Перший сезон в УПЛ, я вважаю, теж був успішним. І якщо порахувати, то команда прожила певний цикл… Успішний трирічний цикл. І от після цього настав спад. Такі цикли проживали і Динамо Лобановського, Челсі Моуріньйо, Мілан Анчелотті, Шахтар Луческу і Динамо Реброва… Масштаб звичайно не той, але зараз це переживає Верес з Віртом. Тому запас довіри до головного тренера залишається. Тим паче, я не бачу кризи у грі, я бачу кризу у результаті. Нам часто, особливо в матчах з Ворсклою і Дніпром-1, просто не фартило. Загалом, в цьому сезоні не було провальних матчів, за які соромно. Ми боролись з Динамо, не поступалися по грі Олександрії, з Зорею були близькими до того, щоб перемогти. І головне, немає кризи всередині колективу. Футболісти виходять і грають на повну всі 90 хвилин. Це тішить. Команда атакує, створює, єдине тільки - поки не реалізовує… Вірю, що хлопців, як то кажуть "прорве" і це станеться вже в найближчому матчі з "Кривбасом".

Я ще на початку сезону говорив, що наше завдання вигравати кожен матч. Воно не може змінитись. Від зони вильоту до п’ятої позиції зараз лише десять очок. Цей чемпіонат дуже цікавий і щільний. Тому головне, щоб футболісти Вереса повірили в себе так само, як я вірю в них", - сказав Надеїн.

Нагадаємо, що в 7 своїх останніх матчах команда зазнала 6 поразок і один раз зіграла внічию.

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