Президент Вереса: Запас довіри до Вірта залишається

Президент Вереса Ігор Надєїн незважаючи на останні ігрові невдачі команди має вотум довіри до головного тренера Юрія Вірта.

Про це заявив сам функціонер.

"З теперішніх результатів я не роблю жодної трагедії. Так, це неприємно. Так, це не те, на що розраховував я, вболівальники, тренери та й самі гравці. Але поразки - це частина футболу і, на жаль, ми переживаємо їх зараз. Це, до речі, напевно вперше відколи я у Вересі ми потрапили в таку ситуацію. Можемо це назвати чорною смугою. Але це теж досвід, який ми маємо прожити і навчитися виходити з такої ситуації, а не загрузнути у ній.

Юрій Вірт - це тренер, з яким ми пережили вихід до Першої ліги, потім здобули золоті медалі Першої ліги і путівку до Української Прем'єр-ліги. Перший сезон в УПЛ, я вважаю, теж був успішним. І якщо порахувати, то команда прожила певний цикл… Успішний трирічний цикл. І от після цього настав спад. Такі цикли проживали і Динамо Лобановського, Челсі Моуріньйо, Мілан Анчелотті, Шахтар Луческу і Динамо Реброва… Масштаб звичайно не той, але зараз це переживає Верес з Віртом. Тому запас довіри до головного тренера залишається. Тим паче, я не бачу кризи у грі, я бачу кризу у результаті. Нам часто, особливо в матчах з Ворсклою і Дніпром-1, просто не фартило. Загалом, в цьому сезоні не було провальних матчів, за які соромно. Ми боролись з Динамо, не поступалися по грі Олександрії, з Зорею були близькими до того, щоб перемогти. І головне, немає кризи всередині колективу. Футболісти виходять і грають на повну всі 90 хвилин. Це тішить. Команда атакує, створює, єдине тільки - поки не реалізовує… Вірю, що хлопців, як то кажуть "прорве" і це станеться вже в найближчому матчі з "Кривбасом".

Я ще на початку сезону говорив, що наше завдання вигравати кожен матч. Воно не може змінитись. Від зони вильоту до п’ятої позиції зараз лише десять очок. Цей чемпіонат дуже цікавий і щільний. Тому головне, щоб футболісти Вереса повірили в себе так само, як я вірю в них", - сказав Надеїн.