Забітцер хоче залишитися у Манчестер Юнайтед

Майбутнє гравця вирішиться наприкінці сезону

Джерело - Чемпіон.

Орендований у Баварії центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер хоче залишитися в англійському клубі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

29-річний австрієць задоволений тим досвідом, який він здобув у таборі "червоних дияволів" і був би не проти продовжити кар'єру в команді Еріка тен Гага.

Проблема в тому, що МЮ не має в орендній угоді права викупу Забітцера на постійній основі.

Рішення щодо майбутнього австрійського хавбека ухвалюватиметься наприкінці сезону, оскільки Баварію очолив новий головний тренер Томас Тухель. Саме німецький фахівець буде приймати це рішення.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова продати Забітцера у Манчестер Юнайтед.