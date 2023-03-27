Зінченко: Хочу забути період в Уфі, стерти всі спогади

Українець висловився щодо своїх колишніх партнерів по Уфі

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Олександр Зінченко висловився щодо своїх виступів у російській Уфі.

Про це він розповів британським ЗМІ.

"Знову ж, я хотів би сказати дякую "Уфі" за все, що вони зробили для мене, але після всього я просто хочу забути той період мого життя. Хочу стерти всі спогади про це. На мою думку, так, ми можемо казати "Що ці інші люди можуть зробити? Це не їхні рішення" й так далі".

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"Але я спілкувався з декількома футболістами... Ну як, я писав їм, але не отримував жодної відповіді. Чому ви мовчите? Чому ви не можете навіть нічого опублікувати у соцмережах, щоб зупинити ці речі? Тому що їм все одно. Хтось може сказати, що вони бояться в’язниці, що вони не зможуть повернутися до країни. Я не вірю в це".

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