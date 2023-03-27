Зінченко: Хочу забути період в Уфі, стерти всі спогади

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Олександр Зінченко висловився щодо своїх виступів у російській Уфі.
Про це він розповів британським ЗМІ.
"Знову ж, я хотів би сказати дякую "Уфі" за все, що вони зробили для мене, але після всього я просто хочу забути той період мого життя. Хочу стерти всі спогади про це. На мою думку, так, ми можемо казати "Що ці інші люди можуть зробити? Це не їхні рішення" й так далі".
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"Але я спілкувався з декількома футболістами... Ну як, я писав їм, але не отримував жодної відповіді. Чому ви мовчите? Чому ви не можете навіть нічого опублікувати у соцмережах, щоб зупинити ці речі? Тому що їм все одно. Хтось може сказати, що вони бояться в’язниці, що вони не зможуть повернутися до країни. Я не вірю в це".
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"Як ви сказали, у мене було своє оточення там. Але вони стали "нулями". Не хочу знати нічого про цю терористичну країну. Для мене це очевидно. Ми намагаємося робити нашу роботу та якнайкраще представляти нашу країну. Відправляти деякі речі, гроші, демонструвати іншим людям, що там відбувається", - сказав Зінченко.