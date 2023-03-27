Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі

Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, яка це країна

Джерело - Чемпіон.

Якщо вимірювати популярність футболу по кількості відвідувачів матчів на душу населення, то тут першість впевнено посідає... Шотландська професійна футбольна ліга (SFPL). Минулого сезону SPFL мала 21,3 відвідувача на 1000 людей на матчах своїх чотирьох дивізіонів (шотландська прем’єр-ліга, чемпіоншип, перша та друга ліги), а щотижнева середня підтримка становила 117 700 уболівальників.

Це на 65 відсотків більше, ніж у Нідерландах, які посідають друге місце в цьому рейтингу і мають 12,9 відвідувачів на 1000 осіб. На третьому місці Данія з 12,2 відвідувачами, На четвертому Ісландія з 12,0. А п’яте місце поділили Англія та Уельс з 11,4 відвідувачами.

Загалом протягом минулого сезона 4 082 038 вболівальників відвідала матчі шотландських прем’єр-ліги, чемпіоншипу, першої та другої ліги. Щоб було більш зрозуміло значення цих цифр, уточню, що населення Шотландії складає близько 5,3 мільйона мешканців. Якщо порівнювати з нашою країною, уявить, щоб матчі УПЛ та ПФЛ за сезон відвідали близько 30 мільйонів українців. У нас такого і близько не було навіть до 2013 року, коли ще не було війни і захоплених територій російськими загарбниками.

Зацікавившись цією новиною, я скористався можливістю і в лютому-березні відвідав в Шотландії 5 футбольних матчів.

Чемпіонська хода Селтіка

Першою грою став матч 4-го раунду Кубку Шотландії Селтік - Сент-Міррен. Сент-Міррен з Пейслі, в тренерському штабі якого 25 років тому працював екс-капітан київського Динамо Сергій Балтача, по класу значно поступається The Celts і є середняком шотландської прем'єр-ліги. Згідно даним salarysport.com, річна зарплатна відомість Сент-Міррен £1,219,920 (£23,460 на тиждень), тоді як у Селтіка цей показник на рік становить £20 895 680 (£401 840 на тиждень). Різниця в класі між командами теж відчутна. Кельти перемогли 5:1, щоправда, чотири голи забили в останні двадцять хвилин гри (четвертий гол на 90-й хвилині, а п’ятий на четвертій доданій хвилині матчу). А перший гол Селтіка стал для них ювілейним сотим в сезоні.

Я був вперше на Celtic Park. Стадіон вміщує 60 832 місця. І це найбільша футбольна арена в Шотландії. Її рекорд відвідуваності датується 1938 роком, коли поединок “Старої фірми” Селтік - Рейнджерс прийшли подивитися 92 975 глядачів. Здавалося, рядовий матч Кубка Шотландії з Сент-Мірреном зібрав 37 728 глядачів, причому з прес-ложе візуально здавалося, що на арені аншлаг. Зазначу і зручну форму акредитації від прес-служби Селтіка - щоб заповнити заявку на акредитацію на офіційному сайті клубу достатньо буквально 5 хвилин. Журналісти повинні прийти щонайменше за годину до початку матчу, на цій грі в прес-ложе Селтіка нарахував близько 30 колег та коментаторів.

За тиждень я знов поїхав на Селтік Парк вже на матч шотландської прем'єр-ліги Селтік - Абердін, у якого річна зарплатна відомість £3,729,440 або £71,720 на тиждень. На суботній матч лідера з командою, яка за останні 10 років чотири раза фінішувала другою в прем'єр-лізі, завітали 59 090 глядачів (!). Атмосфера мені нагадала домашній для українців півфінальний поєдинок Ліги Європи Дніпро - Наполі, який відбувся на НСК Олімпійський навесні 2015 року. За підтримки трибун Селтік розгромив Абердін 4:0 і майже забезпечив собі чемпіонський титул, адже відрив від Рейнджерс, який йде в турнірній таблиці другим, складає 9 очків. На 17 березня 2023 року в 28 турах кельти набрали 79 очок - 26 перемог, 1 поразка на 1 нічия. Цікаво, що Хартс, який займає третє місце, відстає від Рейнджерс на 25 (!) очків, а від Селтіка, відповідно, на 34 очка. Цей сезон яскраво демонструє прірву між Селтік та Рейнджерс і рештою команд. В 11 останніх сезонах Селтік вигравав чемпіонство 10 (!) разів, причому 9 раз поспіль (2012 -2020), і тільки в сезоні 2020/21 році Рейнджерс після 10-річної перерви зумів повернути собі чемпіонський титул. Останній команді, який вдалося за підсумками сезона обійти команди з Глазго в турнірній таблиці був Абердин, який став чемпіоном Шотландії 28 років тому, в сезоні 1984/85.

Цифра дня

Футболісти шотландської прем'єр-ліги в середньому заробляють 115 тисяч фунтів стерлінгів на рік

Фінал Viaplay Cup

Третім матчем, який мені вдалося відвідати, став фінал Кубка ліги, якій зараз має назву Viaplay Cup. В цьому сезоні трофей розіграли… звісно же, Рейнджерс і Селтік. Цей турнір організовує SFPL, фінал проводиться на Hamden Park, який також є домашньою ареною для збірної Шотландії. Стадіон розрахований на 52 103 глядача, але в 1960 році у рамках фіналу Кубка європейський чемпіонів (нагадаю, зараз цей турнір має назву Ліга чемпіонів) зібрав 130 тисяч (!) вболівальників. За фіналом Viaplay Cup в цьому році спостерігали 49 529 глядачів. Половину арени склали фани Рейнджерс, іншу - Селтіка. Приємно було бачити в секторах Селтіка наш жовто-блакитний прапор. Я був у Варшаві на фіналі Ліги Європи-2015 між Дніпром та Севільєю. Скажу відверто - тут рівень організація був вищим, атмосфера - космічною. Це було справжнє футбольне свято найвищого рівня.

До речі, зарплатна відомість Рейнджерс на 18 відсотків вище ніж у Селтіка і складає £24,528,920 на рік (£471,710 на тиждень). Але в цьому сезоні Селтік виглядає сильніше, що вкотре довів і цей матч, у якому кельти перемогли 2:1.

Чампіоншіп по-шотландські

Селтік та Рейнджер - це вершина айсбергу шотландського клубного футбол. Тому я скористався можливістю і відвідав два домашніх матча Мортон з Грінок, який виступає в Чампіоншіп. ФК Мортон було засновано в 1874 (!) році. Головне досягнення команди - виграш Кубка Шотландії 101 рік тому, в 1922 році. Ще раз команда з Грінок виходила в фінал турніру (в 1948 році), а в 1964 році дійшла до фіналу Кубка шотландської ліги. В 1968 році дебютувала в Кубку Ярмарок (зараз цей турнір має назву Ліга Європи), де в першому раунді поступився Челсі. В минулому сезоні Мортон фінішував на 7 місці в Чампіоншіпе, де виступають 10 шотландських команд. Зараз Мортон знаходиться на 5 місці в турнірній таблиці, але був на 4-му і мав теоретичні шанси поборотися за вихід в прем'єр-лігу.

За інформацією transfermarkt сумарна трансферна вартість 21 гравця Мортона складає 4,08 мільйони фунтів стерлінгів (в середньому це 194 тисячі за гравця). Найдешевші гравці коштують від 50 тисяч, найдорожчий трансфер у 31-річного центрального півзахисника Алі Кроуфорда - 375 тисяч. В першому матчі, який я відвідав, Мортон приймав Данді (займає другу позицію в турнірній таблиці). Господарі виграли 1:0 в напружений боротьби і дуже раділи перемозі. Прес-ложа клубу нараховує 10 місць, поруч зі мною хлопець курував трансляцію матчу.

В заключному поєдинку, який я відвідав, Мортон приймав Ейр Юнайтед і у разі перемоги мав би шанси продовжити боротися за вихід в прем'єр-лігу. Але іншої думки з цього приводу був Ейр Юнайтед, який виграв виїзний матч 3:1. Атмосфера обох поєдинків сподобалась. Все по домашньому - немов на поле виходять хлопці з нашого двора.

Замість епілогу

Якщо брати шотландську прем'єр-лігу, то проблема її грандів схожа на УПЛ довоєнного періоду. Селтік та Рейнджерс на голову сильніше всіх суперників, але в єврокубках не мають значних успіхів саме з-за рівня опозиції у внутрішній першості. Такі ж проблеми були і у Шахтаря з Динамо. Нагадаю, в цьому сезону в груповому турнірі Ліги чемпіонів Шахтар двічі зіграв з Селтіком внічию 1:1.

При цьому Шотландська професійна футбольна ліга (SFPL) є якісним продуктом, яскравим свідченням чого є кількість відвідувачів матчів на душу населення і залізобетонне лідерство в цьому рейтингу. Досвід шотландців точно був би корисним для нашої УПЛ.

дякуємо прес-службам Селтіка, Мортон Гринок та SFPL за сприяння в підготовці цього матеріалу

фото взяті з офіційного сайту Селтіка та соцмереж Greenock Morton FC

Максим Розенко з Шотландії, Чемпіон