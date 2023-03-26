Головне
Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 385
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 22:46 34
Ротань: Була ідея, що Циганков у другому таймі повинен зробити результат
Сьогодні 22:38 64
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:11 902
Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:01 487
Англія - Україна 2:0. Як це було
Сьогодні 20:55 11689
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна
Сьогодні 20:07 1136
Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва
Сьогодні 20:00 2055
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 17:02 820
Ярмоленко не зіграє, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією
Сьогодні 13:45 2514
Прямі трансляції

Рух зіграв внічию з Нивою у контрольному матчі

Сьогодні 21:12 246 0
Рух зіграв внічию з Нивою у контрольному матчі
#Нива Тернопіль, #Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Паузу в чемпіонаті львівський Рух заповнив спарингом з представником Першої ліги України тернопільською Нивою. 

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. У складі Руху дубль оформив Ярослав Карабін.  

Контрольний матч
26 березня

Рух (Львів) - Нива (Тернопіль) 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Різник, 1:1 - 32 Карабін, 2:1 -  74 Карабін, 2:2 - 81 Волохатий

Рух: Паньків, Джеферсон, Підгурський, Веремієнко, Руніч, Довгий, Таллес (ГНП), Едсон, Соломон (Альваренга, 54’), Климчук, Карабін.

Вилучення: Жупанський, 68’ (із правом заміни).

Коментарі ()
Популярне зараз
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО 3013
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 28811
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 6008
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 7853 3
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 11689
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 3501
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 38295 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271568
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41506
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11723
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9861
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1055