Рух зіграв внічию з Нивою у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Паузу в чемпіонаті львівський Рух заповнив спарингом з представником Першої ліги України тернопільською Нивою.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2. У складі Руху дубль оформив Ярослав Карабін.
Контрольний матч
26 березня
Рух (Львів) - Нива (Тернопіль) 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 19 Різник, 1:1 - 32 Карабін, 2:1 - 74 Карабін, 2:2 - 81 Волохатий
Рух: Паньків, Джеферсон, Підгурський, Веремієнко, Руніч, Довгий, Таллес (ГНП), Едсон, Соломон (Альваренга, 54’), Климчук, Карабін.
Вилучення: Жупанський, 68’ (із правом заміни).