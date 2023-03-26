Мбаппе назвав завдання збірної Франції на Євро-2024

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе хоче, щоб його національна команда виграла Євро-2024.

Про це сказав сам футболіст.

"Ясно, що якщо дивитися на папері і поставити себе на місце тих, хто дивиться футбол по телевізору, то може виникнути таке питання: "Як вони зможуть не виграти Євро?"

У нас немає проблем з тим, щоб сказати, що ми граємо у найкращих клубах світу. У нас є гравці, які, можливо, одні з найкращих на своїх позиціях. Тепер треба творити, адже багато гравців пішли, щоб знову рухатися вперед та вигравати трофеї.

Мета, для початку, - кваліфікуватися на Євро, а потім, звісно, ​​ми маємо постаратися виграти турнір", - сказав Мбаппе.