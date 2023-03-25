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Новини з табору збірної України: передматчеве тренування на легендарному Вемблі

Вчора 23:57 61 0
Національна команда України провела офіційне тренування на полі лондонського стадіону «Вемблі». Цікавий факт — уперше за цей тиждень під час заняття на поле не впало ані краплини дощу
Новини з табору збірної України: передматчеве тренування на легендарному Вемблі
Фото - Павло Кубанов

До слова, дощ розпочався в той час, коли синьо-жовті залишали легендарну арену, і, за прогнозом, триватиме до завтрашнього обіду. Під час гри опадів не передбачається, зате ввечері в Лондоні очікується поривчастий вітер.

Фото Павла Кубанова

У передігровому занятті взяли участь усі 25 гравці, присутні в таборі головної команди країни, включно з Андрієм Ярмоленком, який сьогодні працював у загальній групі.

Фото Павла Кубанова

Після розминки та квадратів синьо-жовті відпрацювали елементи ігрової схеми, обраної тренерським штабом на завтрашній матч.

Для більшості гравців національної збірної нинішнє заняття на легендарній арені, збудованій 2007 року на місці старого "Вемблі", що був зведений 1923-го і знесений 2003-го, стало дебютним.

Фото Павла Кубанова

У попередньому поєдинку України з Англією на цьому стадіоні — у вересні 2012 року — зіграли троє з присутніх нині в таборі синьо-жовтих — в. о. головного тренера Руслан Ротань, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка (Тарас Степаненко залишився в запасі).

Фото Павла Кубанова

Водночас рекордсменом збірної України за кількістю виступів на "Вемблі" є Олександр Зінченко, який провів тут сім ігор на клубному рівні!

Фото Павла Кубанова

Хай там як, завтра буде нова гра та нова історія, яку напишуть збірні України та Англіі. Наша команда перебуває в бойовому настрої, що, власне, підтверджують самі хлопці. Гравці готуються до важкого матчу, розуміючи, який тиск будуть чинити господарі: на поєдинку будуть присутні 87 тисяч уболівальників, чотири з половиною тисячі з яких — українці. Підтримка кожного земляка — на місці баталії, в Україні чи будь-де у світі — надзвичайно важлива для синьо-жовтих, тож вони прагнутимуть докласти всіх зусиль для вдалого старту у кваліфікаційній кампанії Євро-2024.

Фото Павла Кубанова

Відеозвіт п'ятого дня підготовки

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Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України

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