Збірна України U-19 програла Данії та втратила шанси на вихід на Євро

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 березня, збірна України U-19 поступилася Данії в еліт-раунді відбору Євро-2023.
Матч завершився з рахунком 1:2.
Після цієї поразки українці втратили шанси на вихід у фінальну частину турніру.
Євро-2023 (U-19)
Еліт раунд відбору, група 3
22 березня
Україна U-19 - Данія U-19 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 31 Царенко, 1:1 - 45 Доргу, 1:2 - 51 Сертдемір
Завершальний матч з Іспанією відбудеться 28 березня.
У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп.
У 1 турі збірна України U-19 поступилася Люксембургу.