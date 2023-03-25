Збірна України U-19 програла Данії та втратила шанси на вихід на Євро

У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 березня, збірна України U-19 поступилася Данії в еліт-раунді відбору Євро-2023.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Після цієї поразки українці втратили шанси на вихід у фінальну частину турніру.

Євро-2023 (U-19)

Еліт раунд відбору, група 3

22 березня

Україна U-19 - Данія U-19 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Царенко, 1:1 - 45 Доргу, 1:2 - 51 Сертдемір

Завершальний матч з Іспанією відбудеться 28 березня.

У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп.

У 1 турі збірна України U-19 поступилася Люксембургу.