Головне
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 13:07 420
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Сьогодні 19:16 101
Шотландія розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:16 295
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:55 3728
Терлюга та Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи
Сьогодні 15:15 424
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 15:01 18301
Збірна Англії втратила захисника перед матчем з Україною
Сьогодні 14:52 273
Мудрик: Їдемо на Вемблі за перемогою
Сьогодні 14:25 216
Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи
Сьогодні 14:14 217
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 14:00 12944
Прямі трансляції

Роналдінью: Було б непогано, якби Мессі завершив кар’єру в Барселоні

Сьогодні 17:24 142 0
Роналдінью розповів про відносини з Мессі
Роналдінью: Було б непогано, якби Мессі завершив кар’єру в Барселоні
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Роналдінью

Джерело - Marca.

Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі має завершити кар'єру в Барселоні.

Про це розповів легендарний бразилець Роналдінью.

"Я друг Мессі. Дуже радий за нього. Дуже радісно бачити друзів, які здійснюють мрії. Це робить мене щасливим. Я його друг. Для мене Мессі найкращий. Хотів би бачити його щасливим, мені байдуже, де він грає. Після всієї історії, яку він мав з Барселоною, було б непогано, якби він міг завершити свою кар’єру там", - сказав Роналдіньо.

Нагадаємо, ПСЖ готується до нового раунду переговорів про продовження контрактів зі своїми зірками – Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе та Серхіо Рамосом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 6559 3
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 18301
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 28801
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 7820
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 12944
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 3728
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271518
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14442 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6158
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205486
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17308
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41489