Роналдінью: Було б непогано, якби Мессі завершив кар’єру в Барселоні

Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі має завершити кар'єру в Барселоні.

Про це розповів легендарний бразилець Роналдінью.

"Я друг Мессі. Дуже радий за нього. Дуже радісно бачити друзів, які здійснюють мрії. Це робить мене щасливим. Я його друг. Для мене Мессі найкращий. Хотів би бачити його щасливим, мені байдуже, де він грає. Після всієї історії, яку він мав з Барселоною, було б непогано, якби він міг завершити свою кар’єру там", - сказав Роналдіньо.