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Дніпро-1 зіграв результативну нічию з Металістом у товариському матчі

Сьогодні 15:25 144 0
Матч завершився внічию
Дніпро-1 зіграв результативну нічию з Металістом у товариському матчі
#Металіст, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграв внічию з Металістом у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 3:3.

Товариський матч

25 березня

СК Дніпро-1 – Металіст 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 27 Когут, 1:1 - 29 Прядун, 2:1 - 30 Матарріта, 2:2 - 43 Прядун, 3:2 - 59 Пуріта, 3:3 - 67 Рязанцев

Дніпро-1: Валеф (Рибак, 46), Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер (Кононов, 60), Танковський, Пуріта (Підлепенець, 60), Когут (Пасіч, 46), Танчик, Підлепенець (Каплієнко, 46), Пеглоу

Металіст (1 тайм): Єрмолов, Картушов, Мизюк, Ніколішин, Романюк, Чайковський, Демченко (Багачанський, 36), Панасенко, Коркішко, Бойчук, Прядун

2 тайм: Костик, Коррал Гарсія, Ніколішин, Ралюченко, Шамич, Самуель, Паті, Картушов (Прядун, 70), Багачанський, Наумець, Рязанцев

Попередження: Федорів (21)

Вилучення: Федорів (79, друге попередження)

Раніше Дніпро-1 підсилився учасником ЧС-2022.

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