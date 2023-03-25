Дніпро-1 зіграв результативну нічию з Металістом у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зіграв внічию з Металістом у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 3:3.
Товариський матч
25 березня
СК Дніпро-1 – Металіст 3:3 (2:2)
Голи: 1:0 - 27 Когут, 1:1 - 29 Прядун, 2:1 - 30 Матарріта, 2:2 - 43 Прядун, 3:2 - 59 Пуріта, 3:3 - 67 Рязанцев
Дніпро-1: Валеф (Рибак, 46), Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер (Кононов, 60), Танковський, Пуріта (Підлепенець, 60), Когут (Пасіч, 46), Танчик, Підлепенець (Каплієнко, 46), Пеглоу
Металіст (1 тайм): Єрмолов, Картушов, Мизюк, Ніколішин, Романюк, Чайковський, Демченко (Багачанський, 36), Панасенко, Коркішко, Бойчук, Прядун
2 тайм: Костик, Коррал Гарсія, Ніколішин, Ралюченко, Шамич, Самуель, Паті, Картушов (Прядун, 70), Багачанський, Наумець, Рязанцев
Попередження: Федорів (21)
Вилучення: Федорів (79, друге попередження)