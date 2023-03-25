На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс

4000 українців на Вемблі заспівають пісню про наших воїнів та запустять в небо паперові літачки

Джерело - Чемпіон.

На 90-тисячному Вемблі під час матчу Англія - України буде аншлаг. Всі квитки на гру були продані ще наприкінці минулого року. На Вемблі завітають відразу 4200 українців. Під час матчі наші фани заспівають пісню та запустять в небо паперові літачки.

Про це Чемпіону розповів відомий український журналіст Леонід Веселков.

"Український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко у рамках вдячності від України та українців за підтримку під час війни створив чудовий плакат з зображенням короля Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ", - розповідає Леонід Веселков.

- Перед грою українці спробують розгорнути банер на українському секторі. А на 24 хвилині матчу заспівають пісню і запустять в небо паперові літачки. Пісня - це перероблений хіт британських фанів про “10 German bobbers in the air”. Ми змінили текст, і заспіваємо про наших славних воїнів. які знищують рашен бомберс. Ми з Миколою Васильковим надрукували 1000 таких літачків, плюс наліпки з королем - і вже передали в Лондон одному з кураторів акції у Великобританії Михайло Яцишину. Українці з Туманного Альбіону долучилися і зробили банер.

Таким чином ми хочемо подякувати британцям за підтримку, і попросити ще більше літаків для України. Шкода, що більшість наших активних фанатів зараз або на фронті, або волонтерять в Україні, але, сподіваюся, тисячі українців, які прийдуть на Вемблі, зможуть самоорганізуватися і провести цю акцію гідно.

Максим Розенко, Чемпіон