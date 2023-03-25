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АПЛ підозрює Евертон Миколенка у порушенні фінансових правил

Сьогодні 13:41 95 0
Порушення команди стосуються сезону 2021/22
АПЛ підозрює Евертон Миколенка у порушенні фінансових правил
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - suspilne.media.

Англійська Прем'єр-ліга передала незалежній комісії справу Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко, стосовно ймовірного порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Керівництво англійської ліги залучило незалежну комісію після аудиту фінансової діяльності всіх клубів Прем'єр-ліги у сезоні 2021/22. За його підсумками Евертон задекларував збитки у розмірі 371.8 млн фунтів за останні три роки.

Збитковість Евертона у розіграші 2021/22 викликала реакцію у Лідса та Бернлі, клубів, які боролися за виживання в АПЛ у минулому розіграші. Обидва клуби мали намір подати позов до ліги, адже за правилами англійської Прем'єр-ліги, максимальні збитки для учасників чемпіонату за три роки - 105 млн фунтів.

АПЛ не повідомила, які санкції розглядаються у справі Евертона. Однак за порушення фінансового фейр-плей ліга може накласти штраф або зняти очки в таблиці.

"Розгляд справи комісією буде конфіденційним і проводитиметься в закритому режимі. Відповідно до правил АПЛ, остаточне рішення буде опубліковано на сайті Прем'єр-ліги. До цього часу ліга не буде робити ніяких коментарів", - йдеться у заяві АПЛ.

Водночас Евертон відкидає усі звинувачення у порушенні фінансових правил ліги. У заяві "Ірисок" сказано, що вони розчаровані рішенням і "готові рішуче відстоювати свою позицію перед комісією".

Раніше Евертон з Миколенком вирвав нічию у Челсі Мудрика.

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