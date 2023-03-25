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Барселона підтвердила травму Де Йонга

Сьогодні 13:13 121 0
Терміни повернення гравця на поле наразі невідомі
Барселона підтвердила травму Де Йонга
Фото - gettyimages
#Барселона, #Френкі де Йонг, #Ла-Ліга

Джерело - fcbarcelona.com.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг отримав травму підколінного сухожилля правого стегна.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Хавбек не зіграє у найближчих матчах синьо-гранатових. Терміни повернення Френкі на поле невідомі та залежатимуть від темпів відновлення гравця.

Де Йонг повернувся до Барселони з розташування збірної Нідерландів. Півзахисник через пошкодження не зміг взяти участь у матчі першого туру відбірного турніру Євро-2024 із Францією (0:4).

Цього сезону Де Йонг провів 34 матчі за Барселону у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Де Йонг зацікавлений у трансфері в Манчестер Юнайтед.

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