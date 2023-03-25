Барселона підтвердила травму Де Йонга

Терміни повернення гравця на поле наразі невідомі

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг отримав травму підколінного сухожилля правого стегна.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Хавбек не зіграє у найближчих матчах синьо-гранатових. Терміни повернення Френкі на поле невідомі та залежатимуть від темпів відновлення гравця.

Де Йонг повернувся до Барселони з розташування збірної Нідерландів. Півзахисник через пошкодження не зміг взяти участь у матчі першого туру відбірного турніру Євро-2024 із Францією (0:4).

Цього сезону Де Йонг провів 34 матчі за Барселону у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Де Йонг зацікавлений у трансфері в Манчестер Юнайтед.