Барселона підтвердила травму Де Йонга

Джерело - fcbarcelona.com.
Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг отримав травму підколінного сухожилля правого стегна.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Хавбек не зіграє у найближчих матчах синьо-гранатових. Терміни повернення Френкі на поле невідомі та залежатимуть від темпів відновлення гравця.
Де Йонг повернувся до Барселони з розташування збірної Нідерландів. Півзахисник через пошкодження не зміг взяти участь у матчі першого туру відбірного турніру Євро-2024 із Францією (0:4).
Цього сезону Де Йонг провів 34 матчі за Барселону у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, Де Йонг зацікавлений у трансфері в Манчестер Юнайтед.