Новини з табору збірної України: привітання Циганкова та приєднання до загальної групи Сидорчука й Ярмоленка

Джерело - УАФ.

Ранок у таборі збірної України розпочався з привітань. Півзахисник Віктор Циганков цього тижня став батьком, тож збірники привітали його з народженням первістка. Керманич синьо-жовтих Руслан Ротань вручив Вікторові святковий торт, який новоспечений татусь, звісно, розділив із партнерами по команді.

Фото Павла Кубанова

Наступного дня після контрольної гри у збірної було відновлювальне тренування. Це заняття стало останнім на базі ФК "Брентфорд", який упродовж цього робочого тижня забезпечував усе необхідне для підготовки синьо-жовтих. Привітний колектив працівників клубу приязно відгукувався на кожне питання від штабу національної команди. Відтак не буде перебільшенням сказати, що в районі Брентфорд українські збірники почувалися як удома.

Фото Павла Кубанова

На сьогоднішнє тренування до основної групи повернувся Сергій Сидорчук, який відновився після застуди. Також у всіх вправах брав участь капітан збірної Андрій Ярмоленко — як і Олександр Зінченко, якому тренери вчора дали відпочити після інтенсивного ігрового графіку в клубі.

Фото Павла Кубанова

Після тактичної роботи тренери запропонували підопічним емоційно-відновлювальні вправи. Усю команду було розділено на чотири групи по шість гравців, які змагалися між собою у швидкості проходження етапів своєрідної естафети. Усім членам кожної команди слід було влучити м’ячем з 11-ти метрів у поперечину, поцілити в маленькі ворота, закрутити м’яч із лицьової лінії у ворота повітрям, руками закинути м’яч у кошик і головою влучити у невеликий трикутник на газоні. Команда, яка прийшла до фінішу останньою, отримувала покарання у вигляді футбольного обстрілу від решти колективу.

Фото Павла Кубанова

Такі емоційні старти однозначно підняли настрій гравцям після вчорашнього матчу, що проходив у супроводі зливи, а отже, приніс відповідну фізичну втому. Перший місяць весни в Лондоні славний погодними метаморфозами. Скажімо, в обід на місцевість, де мешкає збірна України, миттєво налетів потужний град, і залишалося тільки радіти, що в цей час команда була вже у готелі, а не на тренуванні.

Фото Павла Кубанова

Зрештою, такі природні катаклізми аж ніяк не впливають на настрій та налаштування синьо-жовтих на гру з англійцями. Учора хлопці почали дивитися матч Італія — Англія в автобусі — на шляху зі стадіону до готелю, а завершили за вечерею. А вже завтра — заключний день підготовки до стартового поєдинку кваліфікації на "Вемблі".

Фото Павла Кубанова

Українці розпочнуть передматчеве тренування на славнозвісній арені о 18.00 за місцевим часом. На півгодини раніше в. о. головного тренера збірної України Руслан Ротань та один із гравців команди зустрінуться в конференц-залі "Вемблі" з представниками ЗМІ.

Відеозвіт третього дня підготовки

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Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України