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Реал може підписати голкіпера Андерлехта на заміну Луніну

Сьогодні 15:10 159 0
Андрій Лунін може покинути Реал
Реал може підписати голкіпера Андерлехта на заміну Луніну
#Андерлехт, #Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Реал шукає заміну українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, у клубі розуміють, що українець хоче піти, щоб отримувати більше ігрової практики. Реал вже шукає йому заміну. Один з головних кандидатів - воротар Андерлехта Барт Вербрюгген.

Також вказано, що бельгійський клуб може продати воротаря приблизно за 10 мільйонів євро. Перехід може відбутися влітку. 20-річний нідерландський голкіпер у поточному сезоні провів 18 матчів за першу команду Андерлехта.

Нагадаємо, Лунін подорожчав на 1 млн євро.

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