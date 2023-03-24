Реал може підписати голкіпера Андерлехта на заміну Луніну

Андрій Лунін може покинути Реал

Реал шукає заміну українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, у клубі розуміють, що українець хоче піти, щоб отримувати більше ігрової практики. Реал вже шукає йому заміну. Один з головних кандидатів - воротар Андерлехта Барт Вербрюгген.

Також вказано, що бельгійський клуб може продати воротаря приблизно за 10 мільйонів євро. Перехід може відбутися влітку. 20-річний нідерландський голкіпер у поточному сезоні провів 18 матчів за першу команду Андерлехта.

Нагадаємо, Лунін подорожчав на 1 млн євро.