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Ді Каніо: Не думаю, що хтось з англійських клубів запропонує роботу Конте

Сьогодні 12:17 40 0
Ді Каніо прокоментував майбутнє Антоніо Конте
Ді Каніо: Не думаю, що хтось з англійських клубів запропонує роботу Конте
#Тоттенгем, #Антоніо Конте

Джерело - Трибуна.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте найімовірніше, не зможе знайти роботу в Англії та повернеться в Італію.

Про це розповів екснападник Паоло Ді Каніо.

«Усе може статись, але не думаю, що хтось з англійських клубів запропонує йому роботу після того, що він сказав.Напевне, він повернеться до Італії, але повинен буде погодитись на нижчу зарплатню. Можливо - в Ювентус на місце Массіміліано Аллегрі, або знов в Інтер, якщо там не захочуть, щоб на наступний рік Наполі повторив результат нинішнього сезону.
Можливо, Сімоне Індзагі допрацює сезон та залишиться, але Антоніо може подумати, що з його досвідом, черговою орендою Лукаку та ще декількома дрібницями тут і там він може знов виграти титул», - сказав Ді Каніо.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може звільнити Конте.

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