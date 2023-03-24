Ді Каніо: Не думаю, що хтось з англійських клубів запропонує роботу Конте

Ді Каніо прокоментував майбутнє Антоніо Конте

Джерело - Трибуна.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте найімовірніше, не зможе знайти роботу в Англії та повернеться в Італію.

Про це розповів екснападник Паоло Ді Каніо.

«Усе може статись, але не думаю, що хтось з англійських клубів запропонує йому роботу після того, що він сказав.Напевне, він повернеться до Італії, але повинен буде погодитись на нижчу зарплатню. Можливо - в Ювентус на місце Массіміліано Аллегрі, або знов в Інтер, якщо там не захочуть, щоб на наступний рік Наполі повторив результат нинішнього сезону.

Можливо, Сімоне Індзагі допрацює сезон та залишиться, але Антоніо може подумати, що з його досвідом, черговою орендою Лукаку та ще декількома дрібницями тут і там він може знов виграти титул», - сказав Ді Каніо.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може звільнити Конте.