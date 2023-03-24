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Саутгейт: Показали з Італією два різних тайми

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Гарет Саутгейт прокоментував перемогу над Італією Саутгейт: Показали з Італією два різних тайми
Саутгейт: Показали з Італією два різних тайми
#Гарет Саутгейт

Джерело - sport.uа.

Збірна Англії зіграла два різних тайми з Італією у відборі на Євро-2024. 

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Ми провели визначний перший тайм, але після перерви було дуже складно. Показали два різні тайми. Спочатку чудово контролювали гру та не дозволяли супернику ефективно використати пресинг, могли забити третій м'яч.

На початку другого тайму ухвалили декілька неправильних рішень, що змінило ігровий малюнок", – зізнався Саутгейт.

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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