Саутгейт: Показали з Італією два різних тайми

Збірна Англії зіграла два різних тайми з Італією у відборі на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Ми провели визначний перший тайм, але після перерви було дуже складно. Показали два різні тайми. Спочатку чудово контролювали гру та не дозволяли супернику ефективно використати пресинг, могли забити третій м'яч.

На початку другого тайму ухвалили декілька неправильних рішень, що змінило ігровий малюнок", – зізнався Саутгейт.