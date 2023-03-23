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Італія зіграє з Англією у формі з нашивкою в пам’ять про Віаллі

Сьогодні 17:00 173 0
Джанлука помер 6 січня 2023 року
Італія зіграє з Англією у формі з нашивкою в пам’ять про Віаллі
#Віаллі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії вийде на матч з Англією у формі зі спеціальною нашивкою, присвяченою пам’яті Джанлуки Віаллі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На внутрішній стороні футболок на шиї буде розміщений надпис: "Лука, Адзурро назавжди". Адзурро - з італійської лазурові, від прізвиська італійської збірної Скуадра Адзурра.

Віаллі був асистентом головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні. Джанлука помер 6 січня 2023 року від раку підшлункової залози.

Матч Італія - Англія розпочнеться о 21:45.

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