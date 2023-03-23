Італія зіграє з Англією у формі з нашивкою в пам’ять про Віаллі

Джанлука помер 6 січня 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії вийде на матч з Англією у формі зі спеціальною нашивкою, присвяченою пам’яті Джанлуки Віаллі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На внутрішній стороні футболок на шиї буде розміщений надпис: "Лука, Адзурро назавжди". Адзурро - з італійської лазурові, від прізвиська італійської збірної Скуадра Адзурра.

Віаллі був асистентом головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні. Джанлука помер 6 січня 2023 року від раку підшлункової залози.

Матч Італія - Англія розпочнеться о 21:45.