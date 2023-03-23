Італія зіграє з Англією у формі з нашивкою в пам’ять про Віаллі

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії вийде на матч з Англією у формі зі спеціальною нашивкою, присвяченою пам’яті Джанлуки Віаллі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
На внутрішній стороні футболок на шиї буде розміщений надпис: "Лука, Адзурро назавжди". Адзурро - з італійської лазурові, від прізвиська італійської збірної Скуадра Адзурра.
La Nazionale stasera al Diego Armando Maradona omaggerà così Gianluca Vialli ♥️#Corrieredellosport #Italia #Vialli #Nazionale #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/bR7ecJQ2TG— Corriere dello Sport (@CorSport) March 23, 2023
Віаллі був асистентом головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні. Джанлука помер 6 січня 2023 року від раку підшлункової залози.
Матч Італія - Англія розпочнеться о 21:45.