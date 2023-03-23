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Гакпо та Де Лігт залишили збірну Нідерландів через спалах вірусу

Сьогодні 15:27 126 0
Гравці залишили тренувальний табір збірної Гакпо та Де Лігт залишили збірну Нідерландів через спалах вірусу
Гакпо та Де Лігт залишили збірну Нідерландів через спалах вірусу
Фото - gettyimages

Джерело - onsoranje.nl.

Відразу декілька футболістів збірної Нідерландів напередодні старту відбору до Євро-2024 вибули зі складу та залишили команду.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Нідерландів.

До своїх клубів захисник Ньюкасла Свен Ботман, нападник Ліверпуля Коді Гакпо, захисник Баварії Маттейс де Лігт, хавбек ПСВ Йоей Верман та голкіпер Андерлехта Барт Вербрюгген. Всі вони заразилися вірусною інфекцією.

На заміну їм викликали трьох гравців - Раяна Гравенберха (Баварія), К'єла Схерпена (Вітесс) та Стефана де Врея (Інтер).

У п'ятницю, 24 березня, збірна Нідерландів у рамках відбору до Євро-2024 зіграє з командою Франції, а 27-го числа на неї чекає зустріч зі збірною Гібралтару.

Раніше збірна Нідерландів представила нового тренера.

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