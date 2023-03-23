Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Вчора 15:31 446
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:01 2446 3
Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
Сьогодні 07:30 429
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:00 526
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:36 2194
Цуренко програла Фернандес у першому колі Miami Open
Сьогодні 00:19 438
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 21:15 1407
Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією
Вчора 20:17 320
Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик
Вчора 19:40 3253
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Вчора 18:00 2390
Прямі трансляції

Реал запланував трансфер Голанда на 2024 рік

Сьогодні 12:44 109 0
Голанд — головна трансферна ціль Реала
Реал запланував трансфер Голанда на 2024 рік
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Реал має намір придбати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда наступного року.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб вважає трансфер норвезького нападника пріоритетною метою на 2024 рік, незалежно від того, чи вдасться підписати Кіліана Мбаппе чи ні.

Реал робить підготовчі кроки, щоб зайняти найкращу переговорну позицію у разі, якщо гравець вирішить залишити Сіті наступного літа.

Реал бачить у Голанді заміну Каріму Бензема, а сума трансферу може скласти 220-240 млн євро.

У поточному сезоні АПЛ Голанд провів 26 матчів, відзначившись 28 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче виключити пункт про відступні в контракті Голанда.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 2446 3
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України 2390
Вайлдер готовий провести поєдинок з Усиком Вайлдер готовий провести поєдинок з Усиком 2866
Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик 3253
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою 13779
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі 2596
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31318 3
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14429 3
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13836 6
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13208
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18566
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109054