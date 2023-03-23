Реал запланував трансфер Голанда на 2024 рік

Голанд — головна трансферна ціль Реала

Реал має намір придбати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда наступного року.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб вважає трансфер норвезького нападника пріоритетною метою на 2024 рік, незалежно від того, чи вдасться підписати Кіліана Мбаппе чи ні.

Реал робить підготовчі кроки, щоб зайняти найкращу переговорну позицію у разі, якщо гравець вирішить залишити Сіті наступного літа.

Реал бачить у Голанді заміну Каріму Бензема, а сума трансферу може скласти 220-240 млн євро.

У поточному сезоні АПЛ Голанд провів 26 матчів, відзначившись 28 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче виключити пункт про відступні в контракті Голанда.