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Мартінес: Роналду дуже важливий для збірної Португалії

Сьогодні 11:16 131 0
Роберто Мартінес прокоментував виклик Кріштіану Роналду у збірну Португалії
Мартінес: Роналду дуже важливий для збірної Португалії
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Роберто Мартінес

Джерело - tribuna.com.

Форвард Аль-Айна Кріштіану Роналду є важливим гравцем збірної Португалії.

Про це розповів наставник португальців Роберто Мартінес.

"Починається новий цикл, і Кріштіану Роналду робить команду кращою. Футбольні та спортивні рішення прийматимуться на полі. Всі гравці готові додати, у нас попереду дві гри за короткий проміжок часу, і тепер настав час допомогти національній команді стати кращою.

Гравці люблять збірну та прив'язані до неї, тому рішення ухвалювати легше. Можливо, Роналду та Рамуш гратимуть одночасно. Зараз вони обидва перебувають на вістрі атаки, але це залежить від суперника, моменту гри та потреб команди. Ми хочемо, щоб команда була гнучкою, це дуже важливо.

Для мене має значення відданість кожного гравця. Кріштіану Роналду дуже важливий, завжди можна використати його досвід. Я не знаю, якими гравці були раніше, але ці три дні стали дуже приємним сюрпризом, не стільки через рівень – він очевидний, скільки через стосунки та бажання прогресувати як команда", - сказав Мартінес.

Нагадаємо, що Кріштіану отримав виклик до збірної Португалії на матчі кваліфікації до Євро-2024.

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