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Роналду: Після ЧС-2022 думав про завершення кар'єри в збірній

Сьогодні 08:09 162 0
Кріштіану Роналду прокоментував виклик у національну збірну
Роналду: Після ЧС-2022 думав про завершення кар'єри в збірній
#Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду обдумував завершення кар'єри у збірній Португалії після ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не брешу. У житті потрібно зважувати всі рішення. Ми з сім'єю думали про це, але потім дійшли висновку, що, незважаючи на труднощі, не можна здаватися. Я зміг подивитися на ситуацію з різних точок зору. Я багато чому навчився, і я радий повернутися.

Тренер дав зрозуміти, що розраховує на мене. Я завжди хотів грати. Як ви знаєте, він говорив з усіма, у тому числі зі мною, і я усвідомив, що я маю що дати збірній.

Я відчуваю це, я хочу цього, і моє бажання вивести Португалію на найвищий рівень. Я завжди робитиму свій внесок, коли це буде потрібно команді", - сказав Роналду.

Нагадаємо, що Кріштіану отримав виклик до збірної Португалії на матчі кваліфікації до Євро-2024.

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