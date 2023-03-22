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Новини з табору збірної України: застуда Сидорчука та Циганкова й анонс закритого матчу з Брентфордом

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Другий день збору в Лондоні подарував сонячний ранок на противагу характерній для Туманного Альбіона мінливій хмарності вівторка.
Новини з табору збірної України: застуда Сидорчука та Циганкова й анонс закритого матчу з Брентфордом
Фото - Павло Кубанов
#Збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Синьо-жовті вже вдруге прибули на невелику, але затишну базу ФК "Брентфорд" для ранкового тренування. У тренуванні взяли участь 23 гравці, 20 з яких польові. Трохи застудилися Сергій Сидорчук та Віктор Циганков, тож лікарі порадили цим виконавцям залишитися в готелі для нормалізації самопочуття.

Фото Павла Кубанова

Оскільки Андрій Ярмоленко продовжує роботу за індивідуальним графіком, для рівності складів під час ігрових серій тренерський штаб використав ігрові кондиції асистента головного тренера Сергія Кравченка. Таким чином, для Сергія, який не так давно офіційно завершив кар’єру гравця, відбулося своєрідне повернення до збірної не лише в ролі тренера.

Фото Павла Кубанова

Після розминки та гри у квадрат команда перейшла до відпрацювання структури гри та виконання тактичних завдань у форматі ігрових серій.

За тренуванням національної команди прийшов поспостерігати гравець ФК "Брентфорд" та юнацької збірної України Єгор Ярмолюк, який нині відновлюється після ушкодження. Після заняття до нього підійшов наставник команди Руслан Ротань, аби поцікавитися справами юного земляка: Єгор після курсу лікування цього тижня має розпочати роботу на біговій доріжці.

Фото Павла Кубанова
Після тренування в.о. головного тренера Руслан Ротань зустрівся з представниками мас-медіа в конференц-залі тренувальної бази "Брентфорда".

Завтра національна команда проведе тренувальну гру з "Брентфордом". Матч буде закритим для вболівальників та медіа, але його результат та відеофрагменти будуть пост-фактум доступні на ресурсах УАФ.

Відеозвіт третього дня підготовки

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України

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