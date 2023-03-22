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Кассано: Рома - ганьба італійського футболу

Сьогодні 18:17 136 0
Кассано: Рома - ганьба італійського футболу
Фото: AFP

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не показав результату після приходу в римський клуб.

Про це заявив ексфорвард "вовків" Антоніо Кассано.

"Сутички, жестикуляції, словесні випади... Про що ми говоримо? У кожному матчі мені доводиться спостерігати, як на поле вибігає вся їхня лава запасних. Це ганьба італійського футболу".

"Клуб міг фінішувати другим, але Моурінью нічого не показав відколи прийшов, він йшов від поганого до гіршого. Лаціо намагався зробити все можливе, щоб реалізувати свій ігровий план, тоді як Рома та Дибала виглядали жалюгідно", - сказав Кассано

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