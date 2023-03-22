Головний тренер Роми Жозе Моурінью не показав результату після приходу в римський клуб.

Про це заявив ексфорвард "вовків" Антоніо Кассано.

"Сутички, жестикуляції, словесні випади... Про що ми говоримо? У кожному матчі мені доводиться спостерігати, як на поле вибігає вся їхня лава запасних. Це ганьба італійського футболу".