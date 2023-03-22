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Гласнер відмовився продовжувати контракт з Айнтрахтом

Сьогодні 09:25 130 0
Фахівець відхилив першу пропозицію
Гласнер відмовився продовжувати контракт з Айнтрахтом
#Айнтрахт Франкфурт, #Олівер Гласнер

Джерело - tribuna.com.

Айнтрахт хоче підписати нову угоду з головним тренером Олівером Гласнером.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуб вже робив першу пропозицію 48-річному фахівцю, проте він відхилив її. Очікують, що сторони проведуть конкретні переговори, але Гласнер не хоче поспішати з рішенням щодо контракту.

Гласнер очолює Айнтрахт з літа 2021 року. Минулого сезону франкфуртська команда виграла Лігу Європи. Чинний контракт - до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Гласнер може замінити Анчелотті у Реалі.

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