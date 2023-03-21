Новини з табору збірної України: втрата Забарного, індивідуальні заняття Ярмоленка та тенісбол

Джерело - УАФ.

Сьогодні національна команда України провела своє перше тренування в Лондоні. У ньому взяли участь усі гравці, викликані на збір, за винятком Іллі Забарного.

Оборонець прибув у розташування синьо-жовтих учора, побачився з усіма хлопцями та поспілкувався з виконувачем обов’язків головного тренера збірної Русланом Ротанем і медичним штабом команди.

Фото Павла Кубанова

Разом з Іллею приїхали також медики клубу "Борнмут", які обговорили з українськими колегами нинішній фізичний стан гравця. Триває восьмий тиждень лікування та реабілітації Забарного після комбінованої травми зв’язок гомілкостопу: є позитивна динаміка відновлення, однак нинішні кондиції не дозволяють виконавцю зіграти на високому рівні. Зважаючи на ризик отримання повторного ушкодження, лікарі обох команд спільно ухвалили рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації, аби в майбутньому він міг тривалий час допомагати і збірній, і клубу. Відтак учора Забарний залишив розташування національної команди.

Фото Павла Кубанова

Поки що індивідуально тренується капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Лікарі уважно спостерігають за ним, рішення щодо його участі у грі з Англією буде ухвалено пізніше.

Фото Павла Кубанова

Сьогодні синьо-жовті працювали в різних групах, що було зумовлено тим, що частина футболістів отримала повноцінне ігрове навантаження в недільних матчах за свої клуби. Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та представники "Шахтаря" Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко й Георгій Судаков зіграли в тенісбол. Водночас решта команди відпрацьовувала тактичні завдання, поставлені тренерським штабом.

Фото Павла Кубанова

Завтра вранці збірники знову матимуть тренування на полі бази ФК "Брентфорд" — перші 15 хвилин будуть відкритими для представників ЗМІ.

Фото Павла Кубанова

Після тренування Руслан Ротань проведе свою першу прес-конференцію в ролі виконувача обов’язків керманича національної команди. Зустріч із мас-медіа розпочнеться в конференц-залі клубної бази о 12.30 за місцевим часом, і її можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube-каналі УАФ.

Відеозвіт другого дня підготовки

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України