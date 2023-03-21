Сидорчук: Можна сказати, що буде нова збірна України

Березневий збір національної команди, в рамках якого синьо-жовті зіграють свій стартовий матч відбору Євро-2024 проти Англії у Лондоні, започатковує нову команду.

Про це заявив хавбек збірної України Сергій Сидорчук.

"Кожен збір - це вже нова команда. Може, не повністю нова, але видно, як прізвища у збірній змінюються. Є кістяк, але багато прізвищ нових. І новий збір - це новий цикл. Востаннє збірна півроку тому збиралася, скільки всього змінилося.

Новий тренер плюс скільки гравців поїхали до Європи грати. Можна сказати, що буде нова збірна, молодша", - сказав Сидорчук.