Хацкевич - про Ротаня у збірній України: Так не має бути

Руслану Ротаню треба готувати молодіжну збірну до чемпіонату Європи, а не займатися головною збірною України.

Про це сказав колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Так не має бути! Я бажаю Руслану Петровичу лише удачі, але ті люди, які ухвалювали це рішення, мають бути адекватними. Кажуть, що скоро прийде Сергій Ребров, і він все визначає в команді, але я думаю, що Ротаню треба готувати молодіжну збірну до чемпіонату Європи. Там є завдання - потрапити через Євро до Олімпіади, що може бути вперше для України. Ще він Олександрію тренує.

Це, напевно, вперше в історії, коли один тренер очолює три команди. Україна, звісно, сильна нація, що показує ЗСУ на полі бою, але в цій ситуації треба бути чесними перед собою та приймати адекватні рішення. Є ж Виконком, керівник УАФ. Хтось же все одно повинен буде за це відповідати наприкінці відбірного циклу.

З Ребровим остаточно нічого незрозуміло. Якби УАФ сказала, що 1 червня Ребров офіційно стане головним тренером збірної України, то не було б питань. У Реброва залишилося менше півроку до закінчення контракту з Аль-Айном, і вже має бути підписано попередню угоду з УАФ. А якщо Ротань обіграє Англію? Тоді, можливо, нехай Руслан Петрович далі веде збірну? Дуже багато питань. Ми вже знаємо, що збірну має очолити Ребров, а от коли це вже питання", - сказав Хацкевич.