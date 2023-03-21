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Ювентус підготував новий контракт для Рабйо

Сьогодні 15:25 125 0
Чинний контракт гравця з клубом завершується вже після закінчення поточної кампанії.
Ювентус підготував новий контракт для Рабйо
Фото - gettyimages
#Рабйо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - football.ua.

 Ювентус може продовжити контракт з півзахисником Адріаном Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

27-річний гравець наразі не налаштований узгоджувати умови нової угоди, але в клубі хочуть активізувати процес перемовин.

Гравець отримує майже 7 млн євро на рік, і Юве зі свого боку пропонує збільшення цього показника до 10 млн євро + бонуси.

Але умова зі сторони Рабйо також сформульована достатньо прозоро — виступ команди в Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як наразі Ювентус відстає від зони потрапляння до цього турніру на сім пунктів.

У поточному сезоні Рабйо забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі в 33 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує трансфер півзахисника Ювентуса.

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