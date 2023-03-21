Ювентус підготував новий контракт для Рабйо

Чинний контракт гравця з клубом завершується вже після закінчення поточної кампанії.

Ювентус може продовжити контракт з півзахисником Адріаном Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

27-річний гравець наразі не налаштований узгоджувати умови нової угоди, але в клубі хочуть активізувати процес перемовин.

Гравець отримує майже 7 млн євро на рік, і Юве зі свого боку пропонує збільшення цього показника до 10 млн євро + бонуси.

Але умова зі сторони Рабйо також сформульована достатньо прозоро — виступ команди в Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як наразі Ювентус відстає від зони потрапляння до цього турніру на сім пунктів.

У поточному сезоні Рабйо забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі в 33 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує трансфер півзахисника Ювентуса.