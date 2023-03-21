Конте можуть звільнити у найближчі 48 годин

Тоттенгем може залишитись без головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Наставник Тоттенгема Антоніо Конте перебуває за крок від звільнення.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Внутрішнє обговорення керівництва лондонців щодо майбутнього італійського наставника триває. Конте поки не отримував повідомлення про звільнення.

Остаточне слово буде за президентом Тоттенгема Деніелом Леві. Він очікує на додаткові перемовини у найближчі дві доби, перш ніж завершаться заключні етапи процесу.

Напередодні визначилася позиція Тоттенгема щодо можливого продажу нападника Гаррі Кейна влітку.