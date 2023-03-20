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Тоттенгем може оголосити про звільнення Конте цього тижня

Вчора 23:24 96 0
З командою тимчасово працюватиме Раян Мейсон
Тоттенгем може оголосити про звільнення Конте цього тижня
#Вулвергемптон, #Леві, #Тоттенгем, #Антоніо Конте

Джерело - The Telegraph.

Тоттенгем оголосить про звільнення головного тренера Антоніо Конте цього тижня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент клубу Даніель Леві обмірковував це рішення після матчу з Вулвергемптоном (3:3) та пресконференції італійського фахівця, на якій він розкритикував гравців та керівництво.

Скоріш за все, з командою тимчасово працюватиме Раян Мейсон - він готуватиме футболістів до матчу з Евертоном 3 квітня.

Напередодні визначилася позиція Тоттенгема щодо можливого продажу нападника Гаррі Кейна влітку.

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