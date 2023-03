Гендиректор Брайтона: Де Дзербі може піти, коли захоче

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може покинути клуб, якщо захоче.

Про це розповів генеральний директор "чайок" Пол Барбер.

Brighton CEO Paul Barber on De Zerbi and Tottenham links “ We’ve certainly got no desire to see RDZ go anywhere for some time”, tells @Podcast_TBG 🔵 #BHAFC



“But De Zerbi is a hugely talented coach who — like Caicedo — could go on to be whatever he wants”. pic.twitter.com/GBBJE7PSkn