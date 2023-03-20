Мусіала пропустить матчі збірної Німеччини через травму

У хавбека м’язове пошкодження стегна

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не допоможе збірній Німеччини у березневих товариських матчах.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

20-річний футболіст залишить розташування національної команди через травму. У хавбека м’язове пошкодження стегна, яке він отримав у грі з Баєром (1:2) у Бундеслізі.

25 березня Німеччина зіграє з Перу, а 28-го з Бельгією.