Мусіала пропустить матчі збірної Німеччини через травму

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не допоможе збірній Німеччини у березневих товариських матчах.
Про це повідомляє Німецький футбольний союз.
20-річний футболіст залишить розташування національної команди через травму. У хавбека м’язове пошкодження стегна, яке він отримав у грі з Баєром (1:2) у Бундеслізі.
25 березня Німеччина зіграє з Перу, а 28-го з Бельгією.
ℹ️ @JamalMusiala fällt für die Spiele gegen Peru und Belgien wegen eines Muskelfaserrisses aus. Er wird das Teamquartier heute verlassen. ☹️👉 https://t.co/rUwa0PEeLY— DFB-Team (@DFB_Team) March 20, 2023
Gute Besserung, Jamal! 🖤❤️💛 pic.twitter.com/RSCH2mYgZW