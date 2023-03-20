Львів звільнив головного тренера

Львів вирішив попрощатись з білоруським тренером

Джерело - Чемпіон.

Львів звільнить Олега Дулуба з посади головного тренера команди.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко у своєму Instagram.

57-річний Дулуб очолив ФК Львів у вересні 2021 року. Під його керівництвом команда цього завершила перше коло останньою, а навесні здобули чотири очки в трьох матчах.

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За інформацією блогера Євгена Кузьменка, клуб взимку набрав нову команду, і робив це сплановано вже не під білоруського фахівця. За інформацією джерела, новим тренером львівської команди може стати Володимир Мазяр.

Відзначимо, що напередодні було звільнено ще одного білоруського фахівця – Леонід Кучук покинув посаду головного тренера Руха.